Водителям рассказали, к чему может привести отказ от чистки авто от снега зимой

По словам автоэксперта, нерастаявший лед на лобовом стекле может создать серьезные проблемы на дороге, в том числе привести к ДТП.

Водителям рассказали, к чему может привести отказ от чистки авто от снега зимой. Об этом агентству « Прайм » рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, нерастаявший лед на лобовом стекле может создать серьезные проблемы на дороге, в том числе привести к ДТП.

Эксперт также напомнил, что теплый воздух в салоне нагревает крышу. Снег на ней в это время начинает таять, и под ним образуется водяная пленка, вследствие чего вся снежная «шапка» может прийти в движение в любой момент, как только автомобиль ускорится или остановится.

«И если на крыше есть грязь или, например, песок, то на лакокрасочном покрытии очень быстро появятся царапины. А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна», — отметил Васильев.