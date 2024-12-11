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Водителям рассказали, к чему может привести отказ от чистки авто от снега зимой
По словам автоэксперта, нерастаявший лед на лобовом стекле может создать серьезные проблемы на дороге, в том числе привести к ДТП.

Водителям рассказали, к чему может привести отказ от чистки авто от снега зимой. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, нерастаявший лед на лобовом стекле может создать серьезные проблемы на дороге, в том числе привести к ДТП.

Эксперт также напомнил, что теплый воздух в салоне нагревает крышу. Снег на ней в это время начинает таять, и под ним образуется водяная пленка, вследствие чего вся снежная «шапка» может прийти в движение в любой момент, как только автомобиль ускорится или остановится.

«И если на крыше есть грязь или, например, песок, то на лакокрасочном покрытии очень быстро появятся царапины. А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна», — отметил Васильев.