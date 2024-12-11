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В Тольятти боец ЧВК «Вагнер» в наркотическом опьянении задушил девушку

В Тольятти боец ЧВК «Вагнер» в наркотическом опьянении задушил девушку. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что 30-летний местный житель воевал в ЦАР, Мали, Украине, Сирии. Во время одного из отпусков он завел отношения с няней его детей. Указывается, что пара вместе употребляла алкоголь и синтетические наркотики. Девушка жаловалась родным на домашнее насилие.

В ночь на 7 апреля возлюбленные употребили, как они считали, мефедрон. Девушка начала рассказывать то, что не понравилось мужчине и попросила его прочитать псалом. Возникла ссора, в ходе которой военнослужащих взял зарядку от телефона и задушил жертву.

Злоумышленник сам сообщил в отдел ФСБ о содеянном. На место убийства отправили взрывотехников — силовики подозревали, что тело могло быть заминировано.

Позже экспертиза установила, что молодые люди на самом деле употребили вещество Alpha-PVP.

В суде выяснилось, что девушка бредила. Факт наркотического опьянения мужчины не установили, несмотря на его заявления о собственной неадекватности.

Суд назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.