В сыре белорусского бренда нашли кишечную палочку

Сыры белорусского бренда «Молочный мир» продаются в российских сетевых магазинах и доступны в сервисах доставки.

В сыре белорусского бренда нашли кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, бактерии нашли в сыре «Молочный мир». Нарушение на производстве обнаружили впервые, поэтому его статус в реестре предприятий Таможенного союза изменили на «усиленный лабораторный контроль».

Отмечается, что сыры белорусского бренда «Молочный мир» продаются в российских сетевых магазинах и доступны в сервисах доставки.