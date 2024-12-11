В школьных столовых в Рязанской области нашли нарушения

Прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях.

В школьных столовых в Рязанской области нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Ухоловского района проверила соблюдения законодательства при организации питания учащихся образовательных организаций, расположенных на территории района.

Во время проверки были обнаружены продукты без маркировки, выявлены нарушения правил хранения и отбора суточных проб, а также факты хранения пищевых продуктов с истекшим сроком годности.

Прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях, начальнику территориального управления образования внесено представление.