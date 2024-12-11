В рязанском бассейне «Аквамед» мужчину забрала психиатрическая бригада

Он пожаловался сотрудникам на самочувствие, после чего ему вызвали скорую.

В рязанском бассейне «Аквамед» мужчину забрала психиатрическая бригада. Об этом в среду, 11 декабря, в редакцию РЗН. Инфо сообщил очевидец.

По словам свидетеля, неизвестный пришел и сел в холле. Сотрудники комплекса расспросили его о самочувствии, после чего вызвали скорую.

«Мужчина сказал, что приехал из Перми и пришел с вокзала. Он пожаловался работникам на плохое самочувствие, сказал, что испытывает сильную тревожность и будто находится в компьютерной игре», — описал посетитель.

По его словам, врачи также опросили пермяка и вызвала на место седьмую психиатрическую бригаду, которая увезла пациента.