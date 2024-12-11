В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Виктором Загорским

Отмечается, что мужчина погиб в июне при выполнении воинского долга в Донецкой Народной республике.

В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Виктором Загорским. Об этом сообщается в группе Сараевского района.

Отмечается, что уроженец села Мордово погиб в июне 2024 года при выполнении воинского долга в Донецкой Народной республике.

Он награжден медалями: «За защиту Крыма», «Жукова», «90 лет Воздушно — Десантным войскам».