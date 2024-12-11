В Рязанской области оштрафовали владельца более тысячи заросших гектаров

Сотрудники ведомства установили, что 26 участков в Клепиковском районе заросли сорняками.

В Рязанской области оштрафовали владельца более тысячи заросших гектаров. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Сотрудники ведомства установили, что 26 участков в Клепиковском районе заросли сорняками.

Владельца участков признали виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей и выдали предписание привести землю в надлежащее состояние.