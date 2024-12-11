В Рязани полицейские задержали наркодилера

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали наркодилера. Об этом сообщает прессс-лужба УМВД по региону.

Наряд ППС на улице Радиозаводской заметил гражданина с рюкзаком, который на мобильный телефон фотографировал кусты.

Увидев приближающихся полицейских, неизвестный бросился бежать, но вскоре был задержан.

Он признался, что имеет при себе запрещенные вещества.

В ходе досмотра оперативники обнаружили у мужчины 15 свертков и в рюкзаке — 45 свертков с синтетическими наркотиками.

В результате обследования жилища полицейские изъяли множество свертков с «синтетикой», а на улице Радиозаводской — несколько закладок, которые ранее сделал злоумышленник.

В общей сложности сотрудники изъяли из незаконного оборота три вида наркотиков массой 4 килограмма 370 граммов.

Возбуждено уголовное дело.