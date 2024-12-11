В российских многоквартирных домах могут начать устанавливать почтоматы

Также «Почта России» может получить эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам.

В российских многоквартирных домах могут начать устанавливать почтоматы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

«Предлагаем рассмотреть возможность передать „Почте России“ эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также возможность размещать в многоквартирных домах почтоматы. Эта законодательная инициатива прорабатывается», — заявил министр.

Он также рассказал об успешной практике некоторых регионов, когда «Почте России» предоставляются налоговые льготы по имуществу и транспорту, дополнительные бонусы для почтальонов.