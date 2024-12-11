В России выпустили учебные пособия по искусственному интеллекту для 5-9 классов

Учебники предназначены для внеурочного освоения генеративных нейросетей.

В России выпустили учебные пособия по искусственному интеллекту для 5-9 классов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба издательства «Просвещение».

Учебники предназначены для внеурочного освоения генеративных нейросетей.

«Мы выпустили первые учебные пособия по искусственному интеллекту для 5-9 классов, включающие работу с такими приложениями, как GigaChat и Kandinsky», — рассказали в издательстве.

На данный момент доступны учебники для 5-6, 7-8 и девятых классов. Преподавать предмет может любой учитель, разбирающийся в теме.