В результате аварии на улице Есенина в Рязани пострадали два человека

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате аварии на улице Есенина в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел утром 10 декабря. По предварительной информации, 43-летний рязанец за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер» столкнулся с «Лада Веста» под управлением 44-летнего жителя областного центра.

В результате происшествия водителя отечественного авто и его 23-летнего пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.