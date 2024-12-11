В Подмосковье ребенок-инвалид скончался от отравления угарным газом

В Подмосковье ребенок-инвалид скончался от отравления угарным газом. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мама погибшего мальчика поручила бабушке присмотреть за внуком.

Однако женщина в состоянии алкогольного опьянения вышла на крыльцо дома и заснула.

Соседи нашли пенсионерку и разбудили.

К этому времени дом заполнил дым из дровяной печи. Рядом с батареей, на полу, лежало тело восьмилетнего мальчика.

Возбуждено уголовное дело.