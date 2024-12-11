В Подмосковье ребенок-инвалид скончался от отравления угарным газом
В Подмосковье ребенок-инвалид скончался от отравления угарным газом. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Мама погибшего мальчика поручила бабушке присмотреть за внуком.
Однако женщина в состоянии алкогольного опьянения вышла на крыльцо дома и заснула.
Соседи нашли пенсионерку и разбудили.
К этому времени дом заполнил дым из дровяной печи. Рядом с батареей, на полу, лежало тело восьмилетнего мальчика.
Возбуждено уголовное дело.