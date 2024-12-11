В Минцифры рассказали, когда россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах

Wi-Fi в российских самолетах появится в 2027 году.

В Минцифры рассказали, когда россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах. Об этом URA.RU рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, Wi-Fi в российских самолетах появится в 2027 году.

«Это будет возможно, когда российские ученые отправят на орбиту отечественные спутники, способные конкурировать со Starlink», — отметил он.

В мае Шадаев предполагал, что это будет не раньше 2028 года.