В Госдуме предложили запретить продажу пиротехники через интернет

Купить петарды, если проект закона в итоге примут, можно будет только в обычных магазинах «из рук в руки».

В Госдуме предложили запретить продажу пиротехники через интернет. С инициативой выступили депутаты от партии «Справедливая Россия».

Депутаты выступили за ограничение онлайн-продажи салютов и петард. Запрет касается продажи через маркетплейсы и другие сайты, которые доставляют товар курьером. Купить петарды, если проект закона в итоге примут, можно будет только в обычных магазинах «из рук в руки».

«Дистанционный способ продажи пиротехнических изделий, в том числе через маркетплейсы, не позволяет в полной мере обеспечить соблюдение всех установленных постановлением правительства требований, в том числе достоверно определить возраст покупателя, обеспечить контроль соблюдения противопожарных требований на всем пути следования товара от продавца к покупателю», — написали в пояснительной записке.

Проект внесли на рассмотрение Госдумы.