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В Госдуме предложили ввести в школах уроки «Мое здоровье»
Предполагается, что на занятиях детям будут разъяснять вопросы, касающиеся их гигиены, питания и режима сна.

В Госдуме предложили ввести в школах уроки «Мое здоровье». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Леонида Огуля.

Предполагается, что на занятиях детям будут разъяснять вопросы, касающиеся их гигиены, питания и режима сна.

«Следует ввести в школах уроки „Мое здоровье“. Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья», — сказал парламентарий.