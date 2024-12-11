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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для догхантеров
Ответственность коснется тех, кто специально разбрасывает отравленную еду или опасные предметы (например, пищу со швейными иглами).

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для догхантеров. Об этом пишет RT cо ссылкой на депутата Георгия Арапова.

Ответственность коснется тех, кто специально разбрасывает отравленную еду или опасные предметы (например, пищу со швейными иглами).

По данным авторов, от таких действий страдают как бродячие, так и домашние животные.