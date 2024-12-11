В Госдуме предложили отпускать алкоголь только по спецотметке в Госуслугах

Предлагается проводить для россиян, достигающих совершеннолетия, беседы и обследование у нарколога, по итогам которых данные внесут на портал.

В Госдуме предложили отпускать алкоголь только по спецотметке в Госуслугах. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Инициативу выдвинул депутат Андрей Свинцов. Он попросил внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По словам парламентария, последние четыре года в стране стремительный рост употребления спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду.

Предполагается, что россияне, достигшие совершеннолетия пройдут консультацию нарколога и обследование, после которых на портале появится специальный QR-код или запись, с помощью которых можно будет купить спиртное.