В четверг в Рязанской области ожидается метель

12 декабря в регионе будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается слабая метель. Гололедица.

В четверг в Рязанской области ожидается метель. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

12 декабря в регионе будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается слабая метель. Гололедица.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем составит от -6 до -1 градуса.