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Украине пообещали поставки Taurus, которые могут долететь до Рязани
Кандидат на пост канцлера Германии пообещал Киеву поставки Taurus. Ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow. Дальность германо-шведских ракет составляет около 500 километров. На таком расстоянии от границы с Украиной находятся некоторые крупные города России, в том числе Рязань

В интервью газете Bild кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что намерен разрешить поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в координации с США. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило ТАСС.

Как отметил Мерц, обучение солдат Украины навыкам обращения с Taurus займет не менее четырех месяцев, когда к власти в США уже придет Трамп.

Помимо этого, он сомневается, что одна только система вооружения сможет кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине.

Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже есть в арсенале Киева. Дальность германо-шведских ракет составляет около 500 километров. На таком расстоянии от границы с Украиной находятся некоторые крупные города России, в том числе Рязань.