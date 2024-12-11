Турист из Китая оставил отзыв о Рязани на странице префекта Московского района

Китаец сделал комплимент городу.

Турист из Китая оставил отзыв о Рязани на странице префекта Московского района. Он написал комментарий на странице Вячеслава Трусова «Вконтакте».

«Мы обратили внимание на один из комментариев, написанный иероглифами. Ради интереса решили комментарий прогнать через переводчик», — отметил Трусов.

Выяснилось, что китаец сделал комплимент городу.

«В апреле мы ездили в Рязань. Это очень приятный город», — написал турист.