Турист из Китая оставил отзыв о Рязани на странице префекта Московского района
Китаец сделал комплимент городу.
Турист из Китая оставил отзыв о Рязани на странице префекта Московского района. Он написал комментарий на странице Вячеслава Трусова «Вконтакте».
«Мы обратили внимание на один из комментариев, написанный иероглифами. Ради интереса решили комментарий прогнать через переводчик», — отметил Трусов.
Выяснилось, что китаец сделал комплимент городу.
«В апреле мы ездили в Рязань. Это очень приятный город», — написал турист.