Рязанский суд конфисковал у москвича ружье за стрельбу в воздух
Как пояснил обвиняемый, таким образом он пытался распугать собак.
Рязанский суд конфисковал у москвича ружье за стрельбу в воздух. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Как установили в судебном заседании, 72-летний житель столицы несколько раз выстрелил в воздух в селе Бычки Сараевского района.
Как пояснил обвиняемый, таким образом он пытался распугать собак.
Мировой судья признал мужчину виновным и вынес решение о конфискации ружья в пользу государства. А также лишил его права на приобретение и хранения оружия на полтора года.