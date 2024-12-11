Рязанский суд конфисковал у москвича ружье за стрельбу в воздух

Как пояснил обвиняемый, таким образом он пытался распугать собак.

Рязанский суд конфисковал у москвича ружье за стрельбу в воздух. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как установили в судебном заседании, 72-летний житель столицы несколько раз выстрелил в воздух в селе Бычки Сараевского района.

Как пояснил обвиняемый, таким образом он пытался распугать собак.

Мировой судья признал мужчину виновным и вынес решение о конфискации ружья в пользу государства. А также лишил его права на приобретение и хранения оружия на полтора года.