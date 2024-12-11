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Рязанская делегация отправилась в Беларусь с бизнес-миссией

10-12 декабря в Беларуси проходит бизнес-миссия Рязанской области. Деловую поездку организовал Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса. В составе делегации, которую возглавляет заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, 14 экспортно ориентированных компаний. Они представляют отрасли легкой промышленности, машиностроения, производства продуктов питания, мебели, ИТ, строительных материалов, приборов и оборудования. Все компании нацелены расширить свое присутствие на рынке Беларуси, найти потенциальных покупателей и дистрибьюторов. Кроме этого, ряд предприятий проведут встречи с представителями министерства транспорта или дорожно-строительной отрасли республики, а также сотрудниками Торгового представительства и представительства РЭЦ.

Отмечается, что между Рязанской областью и Беларусью установлены многолетние партнерские отношения. Региональные компании ежегодно посещают республику в рамках бизнес-миссий, проводят переговоры в формате b2b, результатом которых являются договоренности и заключенные контракты. В свою очередь, представители Беларуси регулярно посещают Рязань, участвуют в крупных международных мероприятиях, таких как Дни международного бизнеса, знакомятся с местными предприятиями, поставляют свою продукцию в розничные магазины.

«Доля продукции белорусского производства в 2024 году составила почти 20% в общем объеме товарооборота Рязанской области, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2023 года почти на 7%. Мы продолжаем работу по расширению экономических связей с республикой», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, в этом году с участием Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса были организованы бизнес-миссии Рязанской области в Азербайджан, Казахстан, КНР, Турцию, Узбекистан. Выбор направления для поездок определяется в соответствии с пожеланиями представителей бизнеса.