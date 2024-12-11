Рябков: Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине

Он добавил, что при этом готовность Москвы изучить предложения по урегулированию на Украине не означают соглашения с позицией Запада.

Россия готова рассмотреть предложения Дональда Трампа по Украине, если его будущая администрация будет подходить к вопросу серьезно. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Он добавил, что при этом готовность Москвы изучить предложения по урегулированию конфликта на Украине не означает соглашение с позицией Запада.