Россиянам назвали среднюю стоимость нового автомобиля в стране

В ноябре 2024 года она составила 3,7 млн рублей.

Россиянам назвали среднюю стоимость нового автомобиля в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Оценка».

По их данным, в ноябре 2024 года купить машину в среднем можно было за 3,7 млн рублей. Отмечается, что за месяц цена выросла на 1% (25 тыс. рублей). Она ниже январских значений, хотя количество активных объявлений за 11 месяцев возросло на 37%.

70% предложений — это китайские автомобили, более 42% объявлений находится в сегменте 1,5-3 млн рублей.