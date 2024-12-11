Россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях. Об этом пишет «Life» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
Он посоветовал планировать поездки за полгода, особенно это актуально в праздничные даты.
«C учетом принципа динамического ценообразования, как в авиа и ЖД перевозках, так и в туризме, лучше, конечно, планировать путешествия по акциям раннего бронирования примерно за полгода. В этот период скидки максимальные», — отметил специалист.
Среди способов снизить затраты на транспорт он выделил покупку невозвратных билетов и использование безбагажных тарифов. Также, по словам эксперта, стыковочные рейсы часто дешевле прямых, что может стать хорошей альтернативой для международных перелетов.
Горин также рекомендовал использовать программы лояльности авиакомпаний и турагентств, которые предлагают скидки постоянным клиентам. Бонусы можно тратить для покупки билетов. Комбинирование различных видов транспорта, таких как поезд и автобус, может предложить дополнительные возможности для экономии.
В заключение специалист добавил, что в условиях быстрого изменения цен стоит сразу оплачивать выгодные предложения.