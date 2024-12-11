Россиян предупредили об опасности живой новогодней елки в доме

Такая елка может стать причиной грибков, насекомых и аллергии.

Россиян предупредили об опасности живой новогодней елки в доме. Об этом биотехнолог Мария Золотарева рассказала изданию « Лента.ру ».

По ее словам, живая новогодняя елка может стать причиной грибков, насекомых и аллергии. Он отметила, что из-за неправильного хранения в квартире после срубки на ели развиваются плесневые грибы, которые могут спровоцировать аллергию, астму и отек Квинке.

Также в стволе могут жить пауки, клещи и тля.