Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся правоохранителями

Граждан просят внимательно относиться ко всем поступающим звонкам и сообщениям. При возникновении подобных схем общения сразу прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в заявленное ведомство.

Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся правоохранителями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в телефонном разговоре аферисты убеждают жертву в том, что являются сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных ведомств. Злоумышленники применяют профессиональную терминологию, называют должности и звания. Делают акцент на том, что разговор записывается, и угрожают ответственностью за разглашение его содержания либо отказ от сотрудничества. Для убедительности используют подменные телефонные номера, схожие с номерами официальных структур. Иногда осуществляют видеозвонки с демонстрацией форменного обмундирования, поддельных удостоверений, копий приказов или других служебных документов.

После человеку сообщают о якобы возбужденном уголовном деле в отношении него или его родственников. Далее следует предложение о переводе денег под различными предлогами.

Граждан просят внимательно относиться ко всем поступающим звонкам и сообщениям. При возникновении подобных схем общения сразу прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в заявленное ведомство.