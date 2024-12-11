Российским телевидению и радиовещанию повысят субсидии
Правительство направит государственным компаниям 139,6 миллиардов рублей. Это на 45 миллиардов больше, чем годом ранее.
Российским телевидению и радиовещанию повысят субсидии. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Правительство направит государственным компаниям 139,6 миллиардов рублей. Это на 45 миллиардов больше, чем годом ранее.
ВГТРК получит 22,4 млрд руб., «Первый канал» — шесть млрд руб., МИА «Россия сегодня» — 10,9 млрд руб., ФГУП ИТАР-ТАСС — 4,8 млрд руб.
Увеличение расходов объяснили ростом инфляции и удорожанием услуг связи.