Reuters: Трамп хочет немедленного прекращения огня на Украине

Отмечается, что Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для скорого окончания конфликта.

Трамп хочет немедленного прекращения огня на Украине. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на издание Reuters.

Отмечается, что Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для скорого окончания конфликта.

В сообщении подчеркнули, что Зеленский после встречи поблагодарил Трампа за его «твердую решимость» завершить конфликт.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает отказываться от мирных переговоров.