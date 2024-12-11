Прокуратура обязала собственника убрать свалку более 3000 кв. метров в Дягилеве

Ведомство обратилось в суд с иском об обязании нарушителя ликвидировать указанную свалку в течение шести месяцев.

Прокуратура обязала собственника участка в Дягилеве убрать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что на земельных участках, принадлежащих жителю Рязанской области, действует несанкционированная свалка строительных, древесных и бытовых отходов общей площадью более 3000 кв.метров.

Ведомство обратилось в суд с иском об обязании нарушителя ликвидировать указанную свалку в течение шести месяцев.

Требования прокуратуры удовлетворены, ход устранения нарушений взят на контроль.