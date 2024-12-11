Проект по смягчению ограничений на землях «Есенинской Руси» подготовят к июню

Малков сообщил, что документы по смягчению ограничений на 46 тысячах га, включающих более 40 населенных пунктов территории «Есенинской Руси», продлится еще полгода, то есть до июня 2025 года. По словам губернатора, на всех 46 тысячах гектаров провели топосъемку, заключили контракт с экспертами, которые разработают новые регламенты.

Разработка документов по смягчению ограничений на территории «Есенинской Руси» продлится еще полгода. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямой линии в среду, 11 декабря.

В студию обратился житель Рыбновского района. Он задал вопрос о сроках по ограничению территорий в «Есенинской Руси». Житель заметил, что сроки готовности документов вновь перенесли, а следующий год в России объявили Годом Есенина.

Малков сообщил, что документы по смягчению ограничений на 46 тысячах гектаров, включающих более 40 населенных пунктов территории «Есенинской Руси», продлятся еще полгода, то есть до июня 2025 года.

По словам губернатора, на всех 46 тысячах гектаров провели топосъемку, заключили контракт с экспертами, которые разработают новые регламенты.

«Вопрос не забыт, работа идет. Когда ездил в первый раз по всем муниципальным районам, помню, что в Рыбновском районе мне сказали, что вопрос один — по ограничениям. Невозможно жить, невозможно строить, невозможно развиваться. Задача стоит такая — обеспечить возможность людям на своих участках строить и ремонтировать дома», — вспомнил губернатор.

Он отметил, что ограничения возникли не просто так. Это была реакция на угрозу застройки многоэтажными домами заповедных мест.

Напомним, в ноябре 2022 года Малков заявил, что ограничения на территории «Есенинской Руси» нужно пересмотреть. После в Рязани проходил митинг по вопросу ограничений застройки «Есенинской Руси».

Губернатор рассказывал, что ему поступали сотни жалоб от жителей «Есенинской Руси».

В 2023 году вице-губернатор Артем Бранов сообщал, что границы населенных пунктов, которые не соответствуют реальным, будут менять и приводить в соответствии с запросом местных жителей, но границы «Есенинской Руси» не изменят.