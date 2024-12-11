Премьер-министр Венгрии рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
По словам Орбана, Венгрия со своей стороны будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические средства, которые помогут прекратить огонь и установят мир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине. Об этом пишет РЕН.ТВ.
Политик назвал нынешние недели самыми опасными.
По словам Орбана, Венгрия со своей стороны будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические средства, которые помогут прекратить огонь и установят мир.