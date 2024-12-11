После публикации РЗН. инфо рязанцам начали приходить пенсии за декабрь

Об этом РЗН. инфо сообщили несколько пенсионеров. Кроме того, появились комментарии с соответствующим содержанием в соцсетях: «Ура, наконец-то в Рязань завезли пенсии».

После публикаций в региональных СМИ рязанцам начали начислять пенсии за декабрь. Об этом РЗН. инфо сообщили несколько пенсионеров. Кроме того, появились комментарии с соответствующим содержанием в соцсетях.

«Ура, наконец-то в Рязань завезли пенсии», — написал один комментатор.

Напомним, рязанцы массово пожаловались на невыплату пенсии за декабрь. Средства обычно приходят в первой половине дня 11 числа каждого месяца.

В соцфонде сообщали, что «зачисление пенсии за декабрь будет осуществлено в полном объеме в ближайшие дни». Когда именно рязанцам переведут пенсию, в соцфонде ранее не пояснили.