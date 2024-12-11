Посетители экопарка в Полянах порезали шины хозяйке «Моей маленькой фермы»

Хозяйка учреждения уточнила, что из-за ремонта в здании нет места, куда можно присесть для ожидания ребенка после празднования дня рождения, поэтому порекомендовала родителям пройти на улицу. По ее словам, именно это стало причиной недовольства посетителей.

Вечером в субботу, 7 декабря, посетители дома для животных «Моя маленькая ферма» в Полянах порезали «два боковых колеса справа» хозяйке зоопарка. Об этом сообщили в соцсетях.

Хозяйка учреждения уточнила, что из-за ремонта в здании нет места, куда можно присесть для ожидания ребенка после празднования дня рождения, поэтому порекомендовала родителям пройти на улицу. По ее словам, именно это стало причиной недовольства посетителей.

«Эта дама (хозяйка) зоопарка выгнала нас на улицу в минус 10. Ждать детей, так как у нее ремонт и находиться в ее помещении нельзя!» — написали в отзыве недовольные люди.

В ответ на оставленную жалобу хозяйка отметила, что человек обиделся на запрет сесть на кошачий шкаф. Также она уточнила, в зоопарке нет залов ожидания, потому что все пространство занято животными.

Хозяйка учреждения отметила, что мужчина «в 19:37 (спустя 2,5 часа после посещения зоопарка) ходил по морозу резать шины».

Нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Самое печальное, что зверюшки наши остались без машины на неопределенное время», — заявила в соцсетях хозяйка дома для животных.

Также она отметила, что в зоопарке есть старые и больные питомцы, а автомобиль использовали для перевозки их в клинику.

Пользователи соцсетей встали на защиту пострадавшей хозяйки зоопарка.