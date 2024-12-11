Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией

Он заявил, что Киев намерен требовать «справедливые условия, юридическую базу и принуждение России».

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит», — сказал он.

При этом Подоляк заявил, что Украина намерена требовать «справедливые условия, юридическую базу и принуждение России».