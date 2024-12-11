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Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в ноябре
Всего в ноябре зарегистрировали 74 малыша: 31 девочку и 43 мальчика.

Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Перинатального центра.

Всего в ноябре в медучреждении зарегистрировали 74 малыша: 31 девочку и 43 мальчика.

Чаще всего девочек называли именем Анна, чуть реже — Мирослава, Василиса, Арина, Виктория. Среди редких отметились Майя, Анджела, Зоя, Татьяна, Лилия.

Мальчиков чаще всего мальчиков называли Александром. Второе место у Романа, Артема, Мирона. Редкими именами стали Леон, Адам, Григорий, Георгий.