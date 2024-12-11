На Wildberries начнут продавать алкоголь

Предполагается, что пользователь сможет сделать заказ на сайте маркетплейса, затем прийти в магазин партнера, предъявить паспорт и оплатить покупку.

На Wildberries начнут продавать алкоголь. Об этом сообщает РБК .

В настоящее время функцию проводят в тестовом режиме. Предполагается, что пользователь сможет сделать заказ на сайте маркетплейса, затем прийти в магазин партнера, предъявить паспорт и оплатить покупку.

Сначала услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга, первый партнер проекта — «ВинЛаб». Модель собираются распространить на другие категории.