На Wildberries начнут продавать алкоголь
Предполагается, что пользователь сможет сделать заказ на сайте маркетплейса, затем прийти в магазин партнера, предъявить паспорт и оплатить покупку.
На Wildberries начнут продавать алкоголь. Об этом сообщает
В настоящее время функцию проводят в тестовом режиме. Предполагается, что пользователь сможет сделать заказ на сайте маркетплейса, затем прийти в магазин партнера, предъявить паспорт и оплатить покупку.
Сначала услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга, первый партнер проекта — «ВинЛаб». Модель собираются распространить на другие категории.