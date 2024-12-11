Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-2°
Чтв, 12
-2°
Птн, 13
-5°
ЦБ USD 100.03 0.65 11/12
ЦБ EUR 106.2 1.1 11/12
Нал. USD 99.70 / 100.00 11/12 09:25
Нал. EUR 106.10 / 107.70 11/12 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
13 356
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
13 452
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
15 958
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
20 167
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Wildberries начнут продавать алкоголь
Предполагается, что пользователь сможет сделать заказ на сайте маркетплейса, затем прийти в магазин партнера, предъявить паспорт и оплатить покупку.

На Wildberries начнут продавать алкоголь. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время функцию проводят в тестовом режиме. Предполагается, что пользователь сможет сделать заказ на сайте маркетплейса, затем прийти в магазин партнера, предъявить паспорт и оплатить покупку.

Сначала услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга, первый партнер проекта — «ВинЛаб». Модель собираются распространить на другие категории.