На Украине назвали «проблемой и вызовом» возможный отказ США в военной помощи

При таком развитии ситуации остатка оружия и средств хватит Киеву на половину 2025 года.

На Украине назвали «проблемой и вызовом» возможный отказ США в военной помощи. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко.

По его словам, при таком развитии ситуации остатка оружия и средств хватит Киеву на половину 2025 года.

«У нас должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией [США]. Я считаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы», — сказал Марченко.

Он добавил, что Украине потребуется время, для переговоров с новой американской администрацией и одновременных боевых действий.