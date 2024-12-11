На Рязанском приборном заводе определили лучших знатоков игры «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся очередной этап командного турнира Зимний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2024». За звание лучших боролись 22 команды, в том числе сборные Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ» и банка НОВИКОМ.

Зимний этап игры «Эрудит» открыл генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов. Он подчеркнул, что такие мероприятия очень важны для завода, общение в неформальной обстановке помогает в будущем в совместном решении производственных задач, а также пожелал заводским интеллектуалам удачи.

Кубок проходил в два этапа — отборочный и финальный. На финиш вышли 11 команд из отборочного тура. В игре использовалась брейн-система, где в каждом раунде участвовал только один представитель от команды, который самостоятельно показывал интеллектуальный багаж своих знаний, отвечая на вопросы. Тематика охватила все сферы жизни: кино, музыка, история география. Участники показали не только эрудицию, нестандартное мышление, логические способности, а также быстроту принимаемых решений.

По итогам мозгового штурма лучшими командами зимнего кубка стали «Энтропия», «Кульман», «Веселый микс».

«Данный формат игры очень интересный. Он позволяет раскрыть каждого игрока команды, увидеть насколько сбалансирован состав, и какой вклад вносит каждый в общий результат. Атмосфера и борьба были по-настоящему жаркими. Наша победа в зимнем кубке — это заслуженная награда. В команде подобраны блестящие игроки, которые слышат и понимают друг друга порой по одному взгляду. Спасибо большое ребятам за отличную игру, а организаторам — за интересные задания, положительные эмоции и хорошее настроение», — поделился своими впечатлениями капитан команды «Энтропия» Алексей Симаков.

В рамках мероприятия представители НОВИКОМа провели презентацию льготных программ кредитования для сотрудников завода, в том числе по семейной ипотеке для семей с детьми, а также викторину для болельщиков, которые за правильные ответы получили призы.

Кроме того, были подведены итоги турнира «Эрудит» по четырем кубкам за 2024 год. Места распределились следующим образом: на высшей ступени пьедестала почета — «Ума Штурман», второе и третье места у команд «Веселый микс» и «Кульман».

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально. В них может принять участие любой работник предприятия. Зимний турнир 2024 года был организован Молодежным центром АО «ГРПЗ» при поддержке банка НОВИКОМ.