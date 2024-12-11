Минобороны сообщило о раненых военных после удара ATACMS по Таганрогу

ВСУ атаковали баллистическими ракетами военный аэродром в Таганроге Ростовской области утром в среду, 11 декабря.

После падения фрагментов ракет ATACMS в Таганроге есть пострадавшие среди личного состава. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали американскими баллистическими ракетами военный аэродром в Таганроге Ростовской области утром в среду, 11 декабря.

Как уточнили в посте, киевский режим при ударе применил шесть ATACMS. Две ракеты сбили боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонили средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что разрушений нет. Получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заключили в посте.

Напомним, ВСУ атаковали ракетами Таганрог около 4:20 утра. По словам местных жителей, над городом было слышно минимум 10 взрывов. Жители пожаловались на закрытые бомбоубежища во время ракетной атаки.