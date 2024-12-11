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Министр культуры Мордовии пострадала в ДТП по пути из Рязани
Светлана Баулина возвращалась из командировки в Саранск. Водитель служебного автомобиля погиб, министр получила травмы.

Министр культуры Мордовии пострадала в ДТП по пути из Рязани. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным портала, Светлана Баулина возвращалась из командировки в Саранск. Авария произошла на трассе М5. Предварительно, служебная Skoda Octavia столкнулась с грузовиком, который поворачивал на заправку через сплошную линию разметки.

В результате происшествия водитель легковушки погиб, министра госпитализировали с переломами, она находилась в сознании.

Отмечается, что водителя большегруза проверили на алкоголь. Предварительно, он был трезв.