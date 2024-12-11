Мэрия прокомментировала эвакуацию в рязанской школе № 75
По информации горадминистрации, в учебном учреждении сработала пожарная сигнализация.
Мэрия прокомментировала эвакуацию в рязанской школе № 75. Информацию редакции РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства.
По информации горадминистрации, в учебном учреждении сработала пожарная сигнализация. На место прибыл пожарный расчет. Школу обследовали.
«В данный момент учебный процесс возобновлен», — добавили в мэрии.
Ранее стало известно об эвакуации учеников.