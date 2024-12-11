МЧС напомнило рязанцам правила поведения на льду

По информации министерства, при попадании в ледяную воду организм испытывает шок и через пять минут от холода человек погибает.

МЧС напомнило рязанцам правила поведения на льду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации министерства, при попадании в ледяную воду организм испытывает шок и через пять минут от холода человек погибает.

Если человек провалился под лед, ему следует не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Затем нужно широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Далее необходимо попытаться осторожно, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. В конце медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.