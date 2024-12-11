Mash: актера Василия Ливанова экстренно госпитализировали и провели операцию

Тромб закупорил артерию в руке. Врачи благополучно удалили сгусток.

Актера Василия Ливанова экстренно госпитализировали и провели операцию. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации портала, у артиста тромб закупорил артерию в руке. Врачи благополучно удалили сгусток. Состояние пациента оценивают как стабильное.

Отмечается, что Ливанов уже попадал в реанимацию в ноябре из-за желудочно-кишечного кровотечения.