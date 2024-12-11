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Малков: выдавать рязанским многодетным семьям участки на болотах — недопустимо
Рязанка обратилась по вопросу выдачи многодетным семьям земельных участков на болотах и без инфраструктуры в поселке Варские. Глава региона заявил, что это недопустимо

Губернатор Павел Малков заявил, что выдавать рязанским многодетным семьям участки на болотах в Варских — недопустимо. Об этом он сообщил во время прямой линии в среду, 11 декабря.

Рязанка обратилась по вопросу выдачи многодетным семьям земельных участков на болотах и без инфраструктуры в поселке Варские.

«Насчет инфраструктуры я могу понять ситуацию — нужно время, чтобы все построить. Но там, где выделили участки в болоте — это просто недопустимо. Надо либо альтернативу предлагать, либо осушать эти болота. Проработаем вопрос», — сказал губернатор.

Кроме того, Павел Малков пояснил, что в будущем предстоит объемная работа по этому вопросу на многие годы. Он рассказал, что в России был принят закон о предоставлении участков для многодетных семей.

В Рязани собралась «огромная очередь на получение» — пять тысяч семей. Глава региона уточнил, что для строительства инфраструктуры и выплат для тех семей, которые получают деньги вместо участка, нужно много средств.

«Пообещать мгновенного решения ситуации не могу», — отметил губернатор.

Ранее РЗН. инфо писало, что многодетные семьи получили участки в зоне подтопления, на лесах и болотах в поселке Варские.