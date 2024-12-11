Малков объяснил, почему была перенесена трансляция прямой линии с ним

Он отметил, что в декабре всегда много работы: завершаются проекты, в облдуме принимают бюджет на ближайшие три года, начинается подготовка к конкурсам на 2025 год.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал почему была перенесена трансляция прямой линии с ним. Об этом в эфире телеканала «ТКР», радио «ТКР-ФМ» и на официально странице Рязанской области «ВКонтакте» на прямой линии он сообщил в среду, 11 декабря.

Малков объяснил перенос запланированной прямой линии экстренной необходимостью завершения важных задач.

Он отметил, что в декабре всегда много работы: завершаются проекты, в облдуме принимают бюджет на ближайшие три года, начинается подготовка к конкурсам на 2025 год,.

«Это требует максимального внимания. Тем более, в это время нас увидит больше рязанцев», — пояснил губернатор.

Напомним, Рязанская облдума приняла региональный бюджет на три года.

Позже депутаты облдумы прокомментировали принятие регионального бюджета на предстоящие три года.