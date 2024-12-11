Госдума приняла закон, запрещающий брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Теперь перед зачислением ребенка в школу его обязательно проверят на законность нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка.
Госдума приняла закон, запрещающий брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщает вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Соответствующий закон был принят в среду, 11 декабря.
Теперь перед зачислением ребенка в школу его обязательно проверят на законность нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка.
Ранее законопроект поддержали депутаты рязанской облдумы.