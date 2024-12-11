Автомобильные грузоперевозки подорожают в России на 20%

Это связано с ростом зарплат водителям, увеличением стоимости грузовиков и других затрат.

Автомобильные грузоперевозки подорожают в России на 20%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на обзор комитета по транспортной логистике «Деловой России» и «АвтоГрузЭкс».

"Уровень тарифов на автомобильные грузоперевозки может вырасти на 20% уже в следующем году. Основная причина — рост себестоимости перевозок — на 10% год к году, в том числе на фоне повышения зарплат персонала, особенно — водителей грузовиков", — указано в документе.

Также повлияло изменение затрат на покупку техники: из-за повышения ключевой ставки Банком России лизинговые платежи выросли на 26-27% в 2024 году.