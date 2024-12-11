26-летний рязанец незаконно получал «чернобыльские» выплаты

Возбуждено уголовное дело.

26-летний рязанец незаконно получал «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщает УМВД по региону.

Полицейские обнаружили фиктивную регистрации в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

С ноября 2023 года по настоящее время 26-летний мужчина был зарегистрирован в одном из населенных пунктов Михайловского района, входящим в эту зону, при этом фактически он постоянно проживал в районном центре.

За это время он незаконно получил выплаты в размере 9683 рубля.

Возбуждено уголовное дело.