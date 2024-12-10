Житель Рязанской области задолжал более 100 тысяч рублей по алиментам

С мая по июнь 2024 года денежные средства мужчина не предоставлял, добровольной помощи не оказывал. Задолженность составила более 126 тысяч рублей. Суд назначил жителю Ряжска наказание в виде исправительных работ.

37-летний житель Ряжска задолжал более 100 тысяч рублей по алиментам. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что на основании решения суда подсудимый обязан выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако с мая по июнь 2024 года денежные средства мужчина не предоставлял, добровольной помощи не оказывал. Задолженность составила более 126 тысяч рублей.

Ряжский районный суд рассмотрел уголовное дело. 37-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ (невыплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Суд назначил жителю Ряжска наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.